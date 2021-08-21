شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الجمعة 20/ 8/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، ثم تقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي، فى الهجوم.. سيف الجزيري.

فيما خاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.