شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 74 دقيقة.. استمرار تقدم الزمالك على سيراميكا (2-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 75 دقيقة ، واصل الزمالك فى التقدم على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وواصل الزمالك ضغطه مكثف وسط دفاع قوى من سيراميكا الذى يحاول استغلال تقدم لاعبى الزمالك والاعتماد على الجمة المرتدة.

وفى الدقيقة 23 شن الزمالك هجمة خطرة عن طريقة تسديدة من شيكابالا مرت لأشرف بن شرقى وحاول تسجيلها فى المرمى إلا إنها جاءت أعلى من المطلوب، وفى الدقيقة 26 اخترق شادى حسين لاعب سيراميكا دفاع الزمالك بمهارة عالية، وسدد كرة نحو المرمى تكاد تكون الأخطر.

وفى الدقيقة 41 نجح أحمد محسن لاعب سيراميكا فى تسجيل الهدف الأول مستغل خروج محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ، ليتقدم لفريقه ، ولكن قبل نهاية الشوط الأول نجح بن شرقى فى التعادل للزمالك فى الدقيقة 46 .

وفى الدقيقة 58 احتسب محمد الحنفى حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ، ونجح أحمد زيزو فى احرازها هدف للزمالك .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي، فى الهجوم.. سيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث المتبقة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.