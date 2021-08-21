شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: تراجع حافز لاعبى المصري بعد التأهل للكونفدرالية وراء الهزيمة من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علي ماهر المدير الفني للمصري عن حزنه بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية بالجولة 32 من عمر الدوري، مؤكدا أن فريقه أحرز هدفين فى شباك الأهلى ولكن خسر المباراة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن المصري كان ندا قويا أمام الأهلي، ولكن لاعبيه أضاعوا عدة أهداف ولكن الفريق بشكل عام لم يكن في حالته بمباراة الأهلي.

وشدد ماهر على أن فريقه يلعب كل المباريات على هدف واحد وهو الفوز سواء أمام الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز كل الأندية لدي واحد وهدفي دائما الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

وواصل: بعد تأهل المصري للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية تراجع الحافز لدى اللاعبين، ولابد من تنشيط اللاعبين مرة أخرى من أجل الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية. وأضاف أنه بعد الهدف الثالث هجمنا على أمل التعويض لذلك دخلنا فى مرمانا الهدف الرابع، ولم نتمكن من العودة للمباراة.