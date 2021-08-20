بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة 20 أغسطس نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على أن يقام اللقاء على أرضية ملعب استاد الإسكندرية .

البث المباشر للمباراة:

ويلعب المارد الأحمر مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز بعدما أبتعد عن المركز الأول بفارق اربع نقاط عن الزمالك المتصدر بعد تعادله في لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش .

وعقد الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء جلسه تحفيزيه مع لاعبي الأهلي من أجل ضرورة الفوز في مباراة المصري والمنافسه حتى أخر مباراة في مسابقة الدوري .

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والمصرى ومعه أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن قائمة الفريق لمواجهة لمصري البورسعيدي وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمود وحيد وأكرم توفيق ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة ومحمود كهربا وطاهر طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا في الوسط ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن في الهجوم.

فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49 نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.