تغييرات طارئة في الجانبين.. تشكيل الأهلي والزمالك أمام المصري وسيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من عمر المسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويلعب صلاح محسن وطاهر طاهر والسولية على حساب بواليا وكهربا وديانج.

تشكيل الزمالك

على الجانب الأخر، أعلن الغرنس باترس كالتيرون، تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في نفس توقيت مباراة الأهلي والمصري.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: إمام عاشور - طارق حامد

أمامهما: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعاد محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش للتشكيل الأساسي بعدما غابا عن المباراة الماضية ضد وادي دجلة بداعي الإيقاف.

ويبدأ سيف الدين الجزيري في هجوم الأبيض بعدما شارك كبديل في الجولة الماضية.

سيبدأ محمود أبو جبل في حراسة المرمى للزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - محمود علاء - حازم إمام - إسلام جابر - يوسف إبراهيم أوباما - مروان حمدي - أيمن حفني - محمود عبد العزيز - أحمد فتوح.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ73، متفوقا على الأهلي الوصيف بـ4 نقاط، قبل3 جولات من نهاية الموسم.