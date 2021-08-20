شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتقدم للزمالك على سيراميكا 2 / 1 من ضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثانى لفريقه فى شباك سيراميكا من ضربة جزاء بالدقيقة 60 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 1 للأبيض حتى الأن.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي، فى الهجوم.. سيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث المتبقة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.