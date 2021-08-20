شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن غياب رزق وقمر عن مواجهة الإنتاج الحربى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري غياب ثنائي الفريق محمود رزق وخالد قمر عن مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غد السبت بعد تعرضهما للإصابة ليزيد من أوجاع الغيابات للجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة العميد حسام حسن.

وأتي ذلك بعدما تأكد غياب محمود رزق، مدافع الفريق، عن المباراة بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ولنفس الإصابة يغيب خالد قمر مهاجم الفريق ليكون الرهان الهجومي الوحيد لزعيم الثغر هو اللاعب الصاعد أحمد حجي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.