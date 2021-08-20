وادي دجلة يستعيد أمل البقاء بانتصار يعيد الإسماعيلي لخطر الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فريق وادي دجلة انتصاراً ثميناً للغاية على الإسماعيلي ضمن صراع الفريقين للهروب من الهبوط بنهاية الموسم الحالي.

المباراة أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 في مسابقة الدوري ليفوز متذيل جدول الترتيب باللقاء.

أحمد عاطف لاعب وادي دجلة سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 49 و62 ليمنح فريقه انتصاراً مهماً.

الفوز رفع رصيد وادي دجلة إلى 28 نقطة ليرتقي من المركز الأخير (18) إلى المركز 16 بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي خارج مثلث الهبوط الذي لعب مباراة أقل.

الإسماعيلي تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز 13، وبات يبتعد عن مثلث الهبوط بفارق 6 نقاط فقط قبل جولتين من النهاية.

وعاد الإسماعيلي لحسابات الهبوط، حيث يحتاج وادي دجلة للفوز في مباراتين وخسارة الأصفر في آخر مباراتين من أجل استبدال المراكز ونجاة دجلة وهبوط الإسماعيلي.