مباشر.. الأهلي 4 - 2 المصري.. كهربا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.

وتقدم صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 9 قبل أن يتعادل عمر كمال للمصري في الدقيقة 29.

وعادل الأهلي ليتقدم مجددا في الدقيقة35 عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر، قبل أن يسجل أحمد رفعت التعادل للمصري من ركلة جزاء في الدقيق 41.

وانتفض فريق الأهلي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54+2 عن طريق حسين الشحات، قبل أن يختتم كهربا الأهداف في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، ولا يزال أمامه فرصة للتتويج في حال تعثر الفريق الأبيض في اخر مباراتين بالدوري بالتزامن مع تحقيق الفريق الأحمر للانتصار.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - جريندو - أحمد رفعت - عمر كمال

الهجوم: أحمد جمعة

أحداث المباراة

وجاءت أول فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 3، بعد عرضية من الجانب الأيسر أرسلها طاهر محمدلكن مجدي أفشة فشل في تحوليها لشباك المصري.

وترجم الأهلي خطورته منذ بداية المباراة لهدف اول سجله اللاعب صلاح محسن في الدقيقة8 بعد عرضية متقنة من اللاعب علي معلول.

وفي الدقيقة 16، حاول مجدي أفشة اسخدام سلاح التصويب عن بعد لكن كرته خرجت أعلى عارضة مرمى فريق المصري.

وتمكن فريق المصري من إدراك التعادل في الدقيقة 29، بعد تسديدة من عمر كمال عبدالواحد فشل الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.

وعاد الأهلي ليعلن تقدمه في الدقيقة 36 بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب حسين الشحات حولها طاهر محمد طاهر برأسه في شباك المصري.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق المصري بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 40، ليسجل الكرة أحمد رفعت الهدف الثاني لفريق المصري.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعد مراوغة ودخول منطقة جزاء المصري وتسديد الكرة بشكل رائع داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني لفريق الأهلي الدفع باللاعب اليو ديانج بدلا من اللاعب حمدي فتحي.

وفي الدقيقة 63 قرر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، الدفع بالثنائي محمد هاني ومروان محسن بدل من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

وسجل البديل محمود كهربا الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة80، بعد تمريرة على طبق من ذهب من حسين الشحات سجلها كهربا بسهولة في شباك المصري.