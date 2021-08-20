لحظة بلحظة... سيراميكا كليوباترا 1 - 2 الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق الزمالك فوزًا هامًا في طريق تحقيقه للقب الدوري على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 76 في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 38 في المركز 9.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وبدأت المباراة بسيطرة من قبل لاعبي الزمالك على الكرة فوصلت كرة طولية للاعبه سيف الجزيري داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 ولكن أبعدها الدفاع قبل أن يُرسل عبدالشافي عرضية في الدقيقة 5 أخرجها أحمد محسن من أمام الونش.

وعاد الزمالك في الدقيقة 9 بعرضية من زيزو ولكن أبعدها دفاع سيراميكا قبل أن يرد سيراميكا بهجمة في الدقيقة 14 عن طريق محمد إبراهيم ولكن تصدى أبو جبل للكرة.

وأجرى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سراميكا كليوباترا تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة 16 بالدفع بشريف دابو بدلًا من محمد توني.

وجاءت أخطر كرات الزمالك في الدقيقة 24 عن طريق شيكابالا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بدفاع سيراميكا قبل أن تعود لبنشرقي الذي سددها كمقصية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وجاءت أخطر الكرات في الدقيقة 26 بعدما مرر ميدو جابر الكرة لشادي حسين ليراوغ خط دفاع الزمالك ببراعة ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى الزمالك.

وأوقف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 30 لشرب السوائل والتقاط الأنفاس.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف أول لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة 41.

وتعادل الزمالك بهدف في الدقيقة 45 سجله لاعبه أشرف بنشرقي.

توقف اللعب في الدقيقة 55 بعد سقوط زيزو في كرة مشتركة مع حارس مرمى سيراميكا كليوباترا عامر عامر ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 57.

وتقدم الزمالك بهدف ثانِ سجله زيزو في الدقيقة 60 بعد تسديده الركلة الجزائية بنجاح على يمين حارس سيراميكا كليوباترا عامر عامر.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 66 بيوسف أوباما بدلًا من شيكابالا.

وحصل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 67 على ركلة حرة مباشرة سددها أحمد محسن ببراعة ولكن أخرجها أبو جبل بتصدي رائع.

وسدد بونسو لاعب سيراميكا كليوباترا كرة خطيرة في الدقيقة 71 تصدى لها أبو جبل لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها دفاع الزمالك .

وعاد سيراميكا ليُشكل خطورة مرة أخرى في الدقيقة 73 بتسديدة من ميدو جابر مرت بجوار مرمى أبو جبل الذي سقط بعد هذه الكرة لتلقي العلاج ومن ثمّ توقف اللعب.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 75 بفتوح و إسلام جابر بدلًا من إمام عاشور وسيف الجزيري.

ودفع هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 79 بمصطفى ميسي بدلا من ضياء قنديل.

وأرسل زيزو في الدقيقة 79 عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء سيراميكا ولكن أخطأ أوباما تقديرها ليُمسك بها عامر عامر.

وأجرى كارتيرون في الدقيقة 85 تبديلين بالدفع بمروان حمدي بدلًا من أشرف بنشرقي وبحازم إمام بدلًا من زيزو قبل أن يحتسب الحكم ست دقائق كوقت بدل من الضائع مع استمرار تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف لسيراميكا كليوباترا.

وكاد يستغل مروان حمدي خروج عامر عامر عن مرماه في لحظة عدم تنسيق مع خط الدفاع ولكنه سقط وهو يُسدد الكرة في الدقيقة 90+4.

وأشهر الحكم في الدقيقة 90+5 البطاقة الصفراء لرجب ريجا لاعب سيراميكا كليوباترا لاعتراضه على احتساب مخالفة ضده.