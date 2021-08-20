كارتيرون يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفي للزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.
واختار كارتيرون تشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود أو جبل.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمود عبدالرازق، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود علاء، حازم إمام، مروان حمدي، اسلام جابر، يوسف اوباما، محمود عبد العزيز، محمد عواد، أحمد ابو الفتوح