كارتيرون يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفي للزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.

واختار كارتيرون تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أو جبل.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمود عبدالرازق، أحمد سيد زيزو، طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود علاء، حازم إمام، مروان حمدي، اسلام جابر، يوسف اوباما، محمود عبد العزيز، محمد عواد، أحمد ابو الفتوح