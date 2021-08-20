تشكيل سيراميكا كليوباترا.. شادي حسين يقود الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، هيثم شعبان، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الزمالك.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري WE.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا الأساسي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين.

وجاءت قائمة بدلاء سيراميكا كليوباترا للمباراة كالتالي: حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 73 نقطة