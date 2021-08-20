"عودة السولية وتعديل هجومي".. تشكيل الأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمباراة المصري التي تقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الأسكندرية، ضمن الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري we المصري.

ويشهد تشكيل الفريق على قيادة صلاح محسن لهجوم الفريق، فيما يتواجد والتر بواليا على مقاعد البدلاء، مع عودة عمرو السولية في خط الوسط بجانب حمدي فتحي.

ويبدأ طاهر محمد طاهر المباراة بشكل أساسي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود "كهربا" ومروان محسن وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا ومحمد هاني.