شاهد فيديو اهداف الهلال والتعاون في الدوري السعودي.. ماريجا يعدل وجانج يطلق الأفراح

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

انتزع نادي الهلال فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة من مستضيفه التعاون (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول في الدقيقة (27)، عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا بعد خطأ فادح مشترك بين حارس الهلال محمد المعيوف وزميله المدافع على البليهي.

وتلقى توامبا كرة طولية في ظهر البليهي، خرج لها المعيوف من أجل إبعادها لترتطم في زميله وتعود أمام المهاجم الكاميروني الذي أسكنها بسهولة في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، قلب الهلال الطاولة على التعاون، فعند الدقيقة (81)، نجح الوافد الجديد موسى ماريجا في تسجيل هدف التعادل برأسية قوية بعد عرضية متقنة من البديل ياسر الشهراني.

وأرسل البريك كرة عرضية من الجهة اليمنى لمسها الدفاع لتصل إلى الشهراني على اليسار، هيأها لنفسه وأرسل عرضية نموذجية ارتقى لها ماريجا وضربها رأسية قوية في الزاوية البعيدة للحارس كاسيو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز المدافع جانج هيون سوو الهدف الثاني لفريق الهلال، حينما تلقى عرضية من الشهراني قابلها بتسديدة على الطائر بباطن القدم استقرت في الشباك.

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد عند نقطة واحدة حصدها من تعادله أمام الحزم في الجولة الأولى.

شاهد فيديو اهداف الهلال والتعاون في الدوري السعودي