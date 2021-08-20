شاهد فيديو اهداف مباراة العين وخورفكان في الدوري الاماراتي.. نجاعة مبكرة من كودجو

شاهد فيديو اهداف مباراة العين وخورفكان في الجولة الاولى بـ الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

حقق فريق العين بداية جيدة في الدوري الاماراتي بتحقيق الفوز على مستضيفه خورفكان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى على ملعب صقر بن محمد القاسمي.

وشهد اللقاء تألق المهاجم التوجولي لابا كودجو الذي سجل هدفين من ضمن ثلاثة سجلها العين، ليواصل تصدر المشهد مع البنفسج منذ الموسم الماضي الذي سجل فيه 13 هدفًا.

ودخل العين اللقاء بالتشكيلة التالية: خالد عيسى – كوامي أوتون – ياسين مرياح – سعيد جمعة – محمد عباس – أحمد برمان – سعيد أحمد – كايو كانيدو – كريستيان جوانكا – بندر الأحبابي – لابا كودجو.

بينما جاءت تشكيلة خورفكان كالآتي: أحمد ديدا – يوسف العامري – الرفاعي – مسعود سليمان – عادل سبيل – أسامة رشيد – فلاح وليد – رافاييل دودو – فهد حديد – كيكوي جيسوس – الحمادي.

وكاد كايو كانيدو يفتتح التسجيل لفريق العين في وقت مبكر، لولا تألق الحارس أحمد ديدا الذي تصدى لتسديدة الجناح البرازيلي بعدما أنطلاقة قوية من الجهة اليسرى.

ونجح العين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (37)، بعدما تقدم بندر الأحبابي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية على القائم القريب سبق فيها المهاجم لابا كودجو مدافع خورفكان ولمس الكرة باتجاه المرمى لتتهادى في الشباك.

ودخل صاحب الأرض الشوط الثاني بقوة، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (48)، حينما تلاعب إسماعيل الحمادي بدفاع العين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية في شباك خالد عيسى.

وكان خورفكان قريب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (49)، عن طريق كيكوي جيسوس الذي قابل عرضية أرضية بتسديدة ارتدت من خالد عيسى إلى لاعب خورفكان الذي سدد كرة ارتطمت في المدافع والعارضة وخرجت إلى الركنية.

وواصل المهاجم التوجولي لابا كودجو تألقه، وسجل الهدف الشخصي الثاني ولفريقه العين في الدقيقة (74)، من علامة الجزاء.

وأحرز مدافع خورفكان السابق كوامي أوتون الهدف الثالث لفريق العين في الدقيقة (88)، برأسية قوية، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ورفض الإيفواري الاحتفال بهدفه في احترامًا لفريقه السابق، لتنتهي المباراة بفوز البنفسج بنتيجة (3-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة العين وخورفكان في الدوري الاماراتي