بطولة إنكلترا: إصابة بوليسيك بفيروس كورونا

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لندن : سيغيب المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيك عن مواجهة فريقه تشلسي ضد أرسنال الأحد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مدربه الألماني توماس توخل الجمعة.

غاب بوليسيك عن الحصة التدريبية لتشلسي الأربعاء ولن يكون متاحًا لدربي لندن على ملعب الإمارات كونه يخضع للعزل الصحي.

قال توخل إن "غياب كريستيان هو للأسف سهل التفسير، جاءت نتيحة فحصه إيجابية وعليه اتباع البروتوكولات. لذا لم يشارك في التمارين ولن يكون متاحًا للمباراة".

إلا أن المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي عادا إلى التمارين ومن المتوقع أن يكونا ضمن الفريق الذي سيتوجّه الى القسم الآخر من العاصمة.

عانى زياش من إصابة في الكتف تعرض لها خلال مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها تشلسي على فياريال الإسباني بركلات الترجيح، فيما غاب كانتي بسبب إصابة في الكاحل.

وكشف توخل "حكيم ونغولو شاركا في التمارين اليوم (الجمعة) وفعلا كل شيء ليتواجدا اليوم، ولم يعانيا من أي مشاكل. ولكنهما بحاجة إلى حصة أقوى بدنياً وحدية مع الفريق غداً. بإمكاننا أن نقرر بعد ذلك، ولكن يبدو الآن أنهما جاهزان ليكونا ضمن الفريق الاحد".

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