شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم الإسماعيلى بثنائية فى رحلة تأمين البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49 ، 62 .

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر .

وشهدت المباراة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة عقب تصدية لبعض الكرات الخطرة من قبل لاعبى فريق الاسماعيلى محاولة لهم لتعديل النتيجة ولكن جاءت كل المحاولات بالفشل .

وجاء تشكيل الإسماعيلى: حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدى – مصطفى الزنارى – محمد بيومى

خط الوسط .. عماد حمدى – أحمد مصطفى

أمامهما .. بابل – مدبولى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ،محمد هاشم ، محمد إيهاب ، محمد عبد السميع ، محمد الشامى ، محمد الضرف ، محمد نصر ، مروان شوقى ، محمد سليمان

فيما جاء تشكيل دجلة: حراسة المرمى محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد مجدي، عمرو صالح، محمد عبد العاطي، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، أحمد عاطف، حسام عرفات، أحمد رضا

خط الهجوم: أحمد شريف