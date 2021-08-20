شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم الإسماعيلى بثنائية فى رحلة تأمين البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49 ، 62 .
بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر .
وشهدت المباراة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة عقب تصدية لبعض الكرات الخطرة من قبل لاعبى فريق الاسماعيلى محاولة لهم لتعديل النتيجة ولكن جاءت كل المحاولات بالفشل .
وجاء تشكيل الإسماعيلى: حارس مرمى .. محمد مجدى
خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدى – مصطفى الزنارى – محمد بيومى
خط الوسط .. عماد حمدى – أحمد مصطفى
أمامهما .. بابل – مدبولى – فخر الدين بن يوسف
خط الهجوم .. شكرى نجيب
على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ،محمد هاشم ، محمد إيهاب ، محمد عبد السميع ، محمد الشامى ، محمد الضرف ، محمد نصر ، مروان شوقى ، محمد سليمان
فيما جاء تشكيل دجلة: حراسة المرمى محمد عبد المنصف
خط الدفاع: أحمد مجدي، عمرو صالح، محمد عبد العاطي، إسحاق يعقوبو
خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، أحمد عاطف، حسام عرفات، أحمد رضا
خط الهجوم: أحمد شريف