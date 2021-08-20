شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضم 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الجونة ضمن لقاءات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها غدا السبت و ستقام على ملعب الإسكندرية .

وتضم قائمة سموحة 20 لاعب هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و محمود البدرى و محمود عزت و محمد عبد المنعم و أطهر الطاهر و محمد شكرى و شريف رضا و محمود حليمو و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و مصطفى فتحى و رفيق كابو و إسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد ليله و ديريك نسينامبى و محمد نادى .

ويسعى الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى لحصد المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز على أمل تعثر الفرق المنافسة .