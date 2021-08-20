شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصرى أمام الأهلى.. جمعة وجريندو ورفعت يقودون الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفنى للمصرى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الأهلى والتى تجمعهما مساء الجمعة على الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: حجاج عويس، احمد شوشة، كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، خط الهجوم محمد جريندو وأحمد جمعة.

فيما يتكون تشكيل الأهلى من ، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: على معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق، خط الوسط: حمدى فتحى - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدى أفشة - طاهر محمد طاهر، خط الهجوم: صلاح محسن.

ويأتى على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ومحمود وحيد ورامى ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا ومحمد هاني.

ويسعى الأهلى إلى استعادة نغمة الانتصارات فى بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه فى المنافسة على لقب البطولة والمضى قدما فى رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدورى الممتاز للموسم السادس على التوالى وللمرة الـ43 فى تاريخه.

يدخل الأهلى مباراة المصرى وفى رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز فى 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى ».

وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض المصرى مباراة اليوم وهو فى المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 8 لقاءات.