شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وأوباما وحفنى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد كل من محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد السلام، ومروان حمدى، وإسلام جابر، ويوسف أوباما، ومحمود عبد العزيز، وأيمن حفنى، وأحمد أبو الفتوح، على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة سيراميكا المقرر لها الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضم التشكيل كل من..

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي

فى الهجوم.. سيف الجزيري

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.