شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين أرضية ملعب الإسكندرية قبل مواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على معاينة أرضية ملعب الإسكندرية قبل مباراة فريقه ضد المصري، والتي تجمعهما مساء الجمعة على الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب البطولة والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفش











