شادى حسين يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة ال 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.

بينما أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضم التشكيل كلاً من..

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي

فى الهجوم.. سيف الجزيري

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.