الامارات | لابا كودجو يقود العين للفوز على خورفكان بثلاثية

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يقود العين للفوز على خورفكان بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر العين بأول ثلاث نقاط في دوري النسخة الجديدة من دوري دنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى في ملعب صقر بن محمد القاسمي.

افتتح العين تسجيل الأهداف عن طريق التوجولي لابا كودجو في الدقيقة 37 عندما أكمل كرة أرضية زاحفة أرسلها له بندر الأحبابي، ولم يدم تأخر خورفكان كثيرا، إذ نجح في ادراك التعادل عن طريق إسماعيل الحمادي الذي قاد هجمة بمجهود فردي وتمكن من مراوغة لاعبين من العين ومواجهة المرمى والتسديد في الشباك (46).

وقادت تقنية الفيديو الى منح العين ضربة جزاء بعد ان لامست الكرة يد مسعود سليمان تصدى للكرة لابا كودجو مسجلا الهدف الثاني (74).

ونجح الايفواري كوامي في تسجيل الهدف الثالث للزعيم بتسديدة رأسية مستفيدا من كرة وصلته من ضربة ركنية (86) ورفض كوامي الاحتفال بالهدف تقديرا لفريقه السابق خورفكان.

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