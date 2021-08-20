الامارات | الجزيرة يحطم رقم العين .. والضحية الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحطم رقم العين .. والضحية الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الجزيرة تفوقه التاريخي على الظفرة، في المواجهات التي جمعتهما في دوري أدنوك للمحترفين، واستطاع أن يحقق فوزا سهلا اليوم الجمعة على الظفرة بهدفين دون رد في مستهل حملته للدفاع عن اللقب.

وأنهى الجزيرة، الشوط الأول متقدماً بهدف سجله عبد الله رمضان، "22"، ثم أضاف البرازيلي جواو فيكتور سا الهدف الثاني "70".

ورفع فخر أبوظبي حصيلة انتصاراته إلى 12 مباراة، مقابل أربع مباريات للظفرة، وخيم التعادل بينهما في سبع مباريات.

وتمكن الجزيرة، أن يتخطى رقم العين كأفضل من سجل في شباك الظفرة بالمحترفين، ليرفع رصيد أهدافه إلى 65 خلال 23 مواجهة جمعت الفريقين في البطولة، في حين يملك العين 64 هدفا.

ورغم معاناته لحصد الفوز إلا أن الانطلاقة تبدو جيدة للجزيرة، الذي ظلت الكرة طوال الوقت بين أقدام نجوم الجزيرة، منذ بداية اللقاء وسط تراجع كبير للاعبي الظفرة في نصف ملعبهم لغلق الأماكن المؤدية لمرمى الحارس عبد الله سلطان.

وضاعت العديد من الفرص السهلة للجزيرة لزيادة "غلة" الأهداف، اذ لم يكن المهاجم الدولي علي مبخوت موفقاً في تلك المواجهة وأضاع ثلاث انفرادات بمرمى الظفرة للتسجيل، مهدرا فرصة قوية لتقريب عدد الأهداف بينه وبين الهداف التاريخي للدوري فهد خميس.

ويملك "مبخوت" في رصيده 171 هدفا وبفارق أربعة أهداف فقط عن اسطورة الوصل السابق، والذي يملك 175 هدفا.

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