موعد مباراة ليفربول وبيرنلي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره بيرنلي، في الواحدة والنصف ظهر غد السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فازوا على نوريتش في الجولة الأولى 3-0.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: ميلنر، كيتا، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، ماني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.