شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى فقد 24 نقطة بالدورى والإجهاد لا يرفع المسؤولية عن اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن الاجهاد بسبب ضغط المباريات، لا يعفى لاعبى النادى الأهلى من المسؤولية في خسارة الورى العام، وقال الصقر عبر شاشة أون تايم سبورت: ظاهرة غريبة على الأهلى أن يخسر 24 نقطة في الدورى بالتأكيد هناك ضغوط أفريقية، ولكن هذا لا يعفيه من فقدان النقاط، هناك جزء كبير يقع على مسؤولية اللاعبين في فقدان النقاط، الدور الأول الأهلى خسر 14 نقطة قبل الدخول في ضغط المباريات، لم نكن نرى أن الأهلى يتقدم ثم تتعادل معه الفرق هذه أيضاً ظاهرة غريبة.

أضاف: قد تكون بطولة أفريقيا منحت اللاعبين بعض الأريحية، ولا أعتقد أن الإرهاق يجعلك تتعادل في الدقائق الأخيرة، وهذا ما رأيناه أمام بيراميدز والبنك الأهلى ثم الاسماعيلى.

واصل متحدثاً عن لقاء الأهلى والمصرى: مهم جداً للأهلى الاستمرارية في المنافسة، وكل الأمور واردة في كرة القدم، هذه هى حلاوة المنافسة والمباراة مهمة وكل الجماهير المصرية ستتابعها.

ووصلت حافلة الأهلي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة المصري في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية.

وفور وصول الحافلة، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدى 31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.