شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن سبب استبعاد جنش أمام سيراميكا: الأمر مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، التعليق قبيل مباراة سيراميكا عن أسباب استبعاد محمود جنش حارس الفريق، حيث أكدوا إن الأمر مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رافضين الكشف عن أسباب استبعاد حارس الفريق بعدما كان النادي أعلن بشكل رسمي ضمه إلى معسكر الفريق ثم وصل الفريق بدونه لملعب مواجهة سيراميكا.

وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد السويس الجديد استعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب جنش حارس مرمى الزمالك عن مجموعة اللاعبين التي وصلت إلى ستاد السويس الجديد.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة، تحدث معهم حول ضرورة تحقيق الفوز وعدم التهاون، وحسم المباراة مبكرًا، لافتًا إلى ضرورة عدم التفريط فى أى نقطة من النقاط التسعة المتبقية حتى ينهى الفارس الأبيض البطولة بتحقيق رقم قياسى جديد بعدم الخسارة فى 9 مواجهات على التوالى.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.