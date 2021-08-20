شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلى و وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي و وادي دجلة في اللقاء المقام بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة هادئة في معظم فترات اللقاء بإستثناء بعض الهجمات من قبل لاعبي الإسماعيلي عن طريق فخر بن يوسف الذى أهدر أكثر من هجمة لفريقه أخطرها في الدقيقة 33 برأسية أمام مرمي عبد المنصف تخرج لضربة مرمي و أيضا بعض التسديدات التي وصلت ضعيفة لمرمي دجلة ، كما أهدر أري بابل هجمة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول يتصدى لها منصف ببراعة ، كما أنقذ حارس الإسماعيلي محمد مجدي تسديدة لصلاح أمين في الدقيقة 20 من الشوط .

اعلن كلا من إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، وعبد الباقي جمال المدير الفني لدجلة، تشكيل الفريقين للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر غزلان دجلة من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الإسماعيلى: حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدى – مصطفى الزنارى – محمد بيومى

خط الوسط .. عماد حمدى – أحمد مصطفى

أمامهما .. بابل – مدبولى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ،محمد هاشم ، محمد إيهاب ، محمد عبد السميع ، محمد الشامى ، محمد الضرف ، محمد نصر ، مروان شوقى ، محمد سليمان

فيما جاء تشكيل دجلة: حراسة المرمى محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد مجدي، عمرو صالح، محمد عبد العاطي، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، أحمد عاطف، حسام عرفات، أحمد رضا

خط الهجوم: أحمد شريف

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً .

فيما يحتل وادى دجلة المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.