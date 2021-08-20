شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة المصري في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية.

وفور وصول الحافلة، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدى 31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.