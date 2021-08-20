شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: طاهر لم يعوض رحيل رمضان عن الأهلى وغياب شريف مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى، لم يعوض غياب رمضان صبحى حتى الآن في الجبهة اليسرى، وقال وليد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: لا يوجد ثنائى في الأهلى وضع بصمة في الأطراف، وطاهر محمد طاهر حتى هذه اللحظة لم يعوض غياب رمضان صبحى، ولذلك فكر الأهلى فكر في بيرسى تاو وميكسيونى، وأعتقد أن هذا الثنائى مع رأس حربة مميز سيعيدان تنظيم صفوف الأهلى.

أضاف متحدثاً عن مباراة الأهلى والمصرى: اللقاء مهم للفريقين، وخاصة الأهلى لأنه لا يريد إنهاء الدورى بهذا الشكل بعد إهدار الكثير من النقاط خاصة أمام الاسماعيلى والطلائع، والأهلى سيحاول الفوز بالثلاث مباريات حتى يختم المسابقة بشكل جيد ويستعد لكأس مصر.

أضاف: بيراميدز الآن بنفس رصيد المصرى، وإذا كسب المباراة المقبلة سيتقدم هو وسموحة على المصرى، وهذا لا يرضى الفريق البورسعيدى، والأهلى من الناحية الأخرى يأمل في تعثر الزمالك.

واصل: المفروض ألا يؤثر غياب لاعب على فريق خاصة مع الفرق الكبيرة، ولكن كان الأمل في بواليا أن يثبت نفسه بقوة، ولكن في رأي أن أحمد ياسر ريان كان جديراً بالفرصة أكثر، ومع تألق شريف اللافت لم يستطع بواليا إثبات نفسه، أى فريق كبير لا يقف على لاعب ولكن هناك بعض المراكز حساسة، مثل قفشة، بدلاؤه في نفس المركز على مستوى بعيد منه، وكذلك على معلول.