شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى الجبلاية.. المقاصة يرفض نزول مودى للتدريبات ومران منفرد لهشام وعاصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي المقاصة منع أحمد مودي مدافع الفريق الفيومي من نزول تدريبات الفريق الفيومي في الفترة الحالية، وعدم الاستمرار مع المقاصة لنهاية الموسم، لاسيما وأن عقد مودي ينتهي مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي، ويرفض الجهاز الفني استمراره في التدريبات حتى نهاية مباريات الدوري بنهاية أغسطس ، جاء ذلك على خلفية قيام 8 لاعبين من بينهم مودي بشكوى نادي المقاصة في اتحاد الكرة بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية والمطالبة بفسخ العقد مع النادي الفيومي.

كما قرر مسئولو المقاصة مشاركة هشام محمد وعاصم سعيد في تدريبات منفردة بعيدا عن باقي المجموعة بسبب اشتراكهم في الثمانية لاعبين الذين قاموا بشكوى النادي في الفترة الأخيرة

وتقدم عدد من لاعبي الفريق الاول بنادي المقاصة بشكوي إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد إدارة النادي الفيومي، اعتراضا على بعض التصرفات التي تتبعها معهم الإدارة.

واللاعبين الذين تقدموا بالشكوى هم هشام محمد ، أحمد عبد العزيز مودي ، عاصم سعيد ، عماد فتحي ، باولن فوافي ، خالد اوتشو ، شيملس بيكلي ، وأحمد مرشوح .

وقد تضمنت الشكوي سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم الانتقال الحر في الموسم المقبل لأى نادي آخر.

وكذلك تغيير الشروط التي تضمنتها العقود دون علم اللاعبين ودون موافقتهم سواء بالشطب او بتوقيع ليس بتوقيع اللاعبين.

وجاءت محاولات اللاعبين الودية للحصول علي مستحقاتهم المالية وأشاروا إلى أن إدارة النادي طبقت خصومات وجزاءات غير صحيحة فضلا علي ممارسة بعض الارهاصات عليهم بمنعهم من اللعب في المباريات المتبقية في مسابقة الدوري، وطالبوا لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بطلب نظر الشكوي بصفة مستعجلة لاصدار قرار مستعجل بالانتقال الحر للاعبين الثمانية السالف ذكرهم.