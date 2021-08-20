شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يتوجهون إلى ستاد السويس الجديد لمواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه لاعبو سيراميكا إلى ستاد السويس الجديد استعدادا لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نبيل - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: وليد عبد المنعم - محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين.

وطالب هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا لاعبيه بخوض مباراة الزمالك بأعصاب هادئة دون توتر فى ظل الاطمئنان على بقائه فى الدورى الممتاز فى أول مواسمه بالمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك البيضاء لتحقيق نتيجة إيجايبة فى مباراة الليلة.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.