شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الشربينى يتأهلان إلى نصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، إلى الدور نصف النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفاز على فرج على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى في ربع النهائى، بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-0, 7-11, 12-10, 11-8.

فيما فازت نور الشربينى على مواطنتها نادين شاهين في مباراة الدور ربع النهائى بنتيجة 3ـ0، في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-2, 11-4.



على فرج ومصطفى عسل



على ومصطفى

كانت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى، وفازت نوران في مباراة الدور ربع النهائى على منافستها الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3ـ1، في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-2, 11-13, 13-11.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.