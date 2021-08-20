شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة سيراميكا: نثق بكم فثقوا بأنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لنادى الزمالك، على تحفيز لاعبى القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب مع سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، ونشر حساب الزمالك صورة للاعبين عبر فيس بوك وعلق عليها: نثق بكم فثقوا بأنفسكم .



الزمالك

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة، تحدث معهم حول ضرورة تحقيق الفوز وعدم التهاون، وحسم المباراة مبكرًا، لافتًا إلى ضرورة عدم التفريط فى أى نقطة من النقاط التسعة المتبقية حتى ينهى الفارس الأبيض البطولة بتحقيق رقم قياسى جديد بعدم الخسارة فى 9 مواجهات على التوالى.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.