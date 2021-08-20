شكرا لقرائتكم خبر عن 41 دول تؤكد مشاركتها فى بطولة العالم للناشئين الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام موافقات رسمية من 41 دولة على المشاركة في البطولة، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا واوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والاردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن العدد مازال قابل للزيادة خاصة أن آخر موعد لمشاركة الدول في البطولة سيكون بعد غد الاحد وبعدها لن يتم قبول اي دولة بعد انتهاء الموعد المحدد رسميا .

واوضح عزام ان موافقة هذا العدد الكبير من الدول على المشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.

واضاف عزام ان اللجنة المنظمة تتوقع موافقة دول اخري في البطولة لتكون واحدة من اقوي بطولات الدراجات ، وتأكيد علي احترام العالم الي مصر بلد الامن والامان.