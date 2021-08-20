شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن حصوله على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق حصوله على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم ، ونشر الحضري صورة للكارنيه عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر معلقا عليها:"بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم،هذه هي البداية فقط وسيظل شعاري دائما هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا.

كان عصام الحضري، حصل على الرخصة التدريبية "B"من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بفضل الله وكرمه أنهيت تماما حصولي على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي".

وأضاف السد العالي، "فترة طويلة استفدت منها فنيا وعمليا واكتسبت منها داخل بلدي الثاني الإمارات أصدقاء جدد وهم نعم الرجال ".

وأتم الحارس السابق للكرة المصرية، "وسأظل دائما باحثا عن طموحاتي التي ليس لها سقف مع معشوقتي كرة القدم".