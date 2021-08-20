شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على حالة ملعب السويس قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سعد عابدين إداري الزمالك على التواجد في ستاد السويس قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لمعاينة أرض الملعب والاطمئنان على حالتها، وطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاطمئنان على حالة الملعب قبل المواجهة المهمة أمام سيراميكا.

ويواجه الفريق نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق فوزين من لقاءاته الثلاث القادمة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ، ويضمن الزمالك حصد اللقب حال فوز الفريق الأبيض على سيراميكا وخسارة الأهلي أمام المصري فالفارق سيتسع إلى 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وفي حالة فوز الزمالك وتعادل الأهلي مع المصري فالفريق الأبيض سيصل إلى 76 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولكن فارق المواجهات المباشرة سيؤجل التتويج ويحتاج الزمالك وقتها إلى نقطة واحدة من آخر جولتين لحسم اللقب.