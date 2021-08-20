شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة واحدة تفصل أسوان عن الهبوط رسمياً للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدت فرص فريق أسوان في البقاء بمسابقة الدورى بعدما خسر أبناء الجنوب في مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، حيث توقف رصيد أسوان عند النقطة 27 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتاج البنك الأهلى صاحب المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام غزل المحلة والتى تقام غداً السبت بالجولة 32، من أجل رفع رصيده إلى النقطة 33 وهى النقطة التى لا يمكن لأسوان تجاوزها، حيث يتبقى لأسوان مباراتين أمام سموحة والأهلى وفى حالة الفوز بهما لن يتجاوز 33 نقطة، وتخدما المواجهات المباشرة البنك الأهلى في حالة التساوى في النقاط.

بينما يتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، وهو ما يعقد من فرص أسوان في البقاء.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.