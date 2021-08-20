شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد الضامة يبعد نجم الإسماعيلى عن مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة ايهاب جلال استبعاد محمد عادل لاعب خط وسط الفريق من المشاركة في مواجهة وادي دجلة بعد قليل بعد شعور اللاعب باجهاد العضلة الضامة ليفضل جهاز الدراويش استبعاده من المباراة خوفا من تفاقم الإصابة .

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء وادى دجلة بعد قليل بالأسبوع الــ32 من بطولة الدورى الممتاز.

التشكيل ضم كل من …

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدى – مصطفى الزنارى – محمد بيومى

خط الوسط .. عماد حمدى – أحمد مصطفى

أمامهما .. بابل – مدبولى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ،محمد هاشم ، محمد إيهاب ، محمد عبد السميع ، محمد الشامى ، محمد الضرف ، محمد نصر ، مروان شوقى ، محمد سليمان.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً .