مدرب أستون فيلا: لا نريد تحديد موعد لعودة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا أنه لا يفضل تحديد موعد زمني أمام محمود حسن "تريزيجيه" من أجل العودة إلى الملاعب، موضحًا أن فترة التعافي من إصابة قطع الرباط الصليبي تكون في حدود 9 أشهر.

وقال سميث في تصريحاته اليوم الجمعة: "لقد أجرى جراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو أمر يكون بحاجة في المعتاد إلى فترة تعافي تستمر 9 أشهر".

وتابع: "نحن لا نحب أن نضع إطار زمني محدد من أجل التعامل مع الإصابات، لكن هذه هو الموعد الزمني الطبيعي من أجل العودة، البعض يعود مبكرًا، والبعض الأخر يعود متأخر إلى حد ما".

وتعرض تريزيجيه للإصابة في شهر إبريل الماضي، وهو ما يعني مرور 4 أشهر منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

وعاد تريزيجيه للجري على أرض الملعب ونشر النادي قيامه بتدريبات الجري أمس الخميس.

ويأمل جناح المنتخب المصري أن يتمكن من المشاركة مع الفريق خلال العام الجاري، وقبل بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في يناير المقبل.