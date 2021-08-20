تحقيق وإيقاف ومنع ظهور.. شلبي يتجرع من كأس الأهلي للمرة الثالثة (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

عقب ساعات من ظهوره على برنامج "مساء أون تايم " قررت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" وقف ظهور مدحت شلبي مقدم البرنامج بسبب ما بدر منه ترسيخاً لمبدأ احترام أطياف جماهير كرة القدم المصرية.

وقالت القناة في بيان رسمي: "انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تاسم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وجاء إيقاف شلبي بسبب فيديو نشرته القناة الرسمية لقنوات "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عبر

وتحت عنوان "سذج وبلهاء وسفهاء.. دش ساقع ودرس على الهواء من مدحت شلبي لجماهير الأهلي بسبب نغمة التفويت"، انتشر الفيديو، وتعرض شلبي للهجوم لتتدخل قنوات أون تايم، وتقوم بحذف الفيديو من على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب دقائق من نشر الفيديو خرج شلبي في فيديو صوره في منزله فجر اليوم يوضح أن جماهير الأهلي ليست المقصودة بهذا الوصف، وأن العنوان لا صلة له بحديثه وقصده مشدداً على احترام جماهير الأهلي وأن كلامه موجه للإعلاميين.

ولم يكن إيقاف شلبي بسبب الأهلي هو الأول من نوعه حيث سبقت إحالته للتحقيق في عام 2018 عقب التعليق على مباراة ودية للأهلي مع أحد الأندية السعودية بدون الحصول على موافقة مسبقة منها وإيقافة عن العمل لمدة طويلة ثم تم رفض دعوته للتعليق على مباريات الدوري السعودي مرة أخرى ما زاد من الأزمات بينه وبين أون سبورت.

الأزمة الثانية لشلبي مع الأهلي حينما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "شلبي" على قناة بيراميدز بسبب مداخلة حملت إساءة للنادي الأهلي وجماهيره ليعقب القرار بعد ذلك إغلاق قناة براميدز الفضائية.

الأزمة الأعنف لشلبي والأهلي كانت في عام 2014 وكادت تصل إلى تقديم شكوى إلى حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسبب هجومه على مجلس إدارة حسن حمدي، عبر قناة النيل للرياضة الحكومية بسبب النزاع مع اتحاد الكرة حول حقوق بث مبارياته في بطولة الدوري العام.