مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

يستقبل ملعب السويس الجديد، الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في مباراة صعبة ومثيرة بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شارف الدوري المصري الممتاز 2020/2021 على الانتهاء، حيث يتبقى لكل فريق مباراتين فقط، ونادي الزمالك في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الاهلي”، ليقترب من إعادة اللقب إلى خزائنه بعد بقاءه 5 سنوات متتالية في دولاب بطولات الشياطين الحمر.

وفاز الزمالك على وادي دجلة في الجولة الماضية (31)، بهدفٍ دون رد سجله المهاجم مروان حمدي، بينما وقع الاهلي في فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعها من، 22 انتصار، و7 تعادلات، بينما خسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة.

على الجهة المقابلة، تعادل سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية، ويطمح إلى تحقيق أول انتصار في تاريخه على نادي الزمالك، من أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب في أول مشاركة له بالدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق سيراميكا كليوباترا الذي أقال ضياء السيد وأعاد مدربه هيثم شعبان، في المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 مناسبات، وتعادل في 14 مواجهة، بينما خسر 9 مرات.

الجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا أقيمت في الجولة 15 على ملعب القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين دون رد سجلهم أشرف بن شرقى وإمام عاشور.

تنطلق صافرة بداية مباراة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، من الحكم المصري “محمد الحنفي”، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.