مشاهدة مباراة الشارقة واتحاد كلباء في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاماراتي

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الاماراتي بين الشارقة واتحاد كلباء.

تنطلق مباراة الشارقة واتحاد كلباء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الامارات، وهو نفس موعد مباراة بني ياس والوصل في أبو ظبي.

تُنقل قناة أبو ظبي الرياضية الأولى مباراة الشارقة واتحاد كلباء بصوت المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي.

كما تنقل المباراة على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق الرياضي الاماراتي عبد الحميد الجسمي الذي قام بتعليق مباراة ميلان الودية أمام باناثينايكوس اليوناني بداية الأسبوع الماضي على نفس القناة.

وتقام المباراة على ستاد نادي ومدينة الشارقة الرئيسي، بحضور جمهور بنسبة 60٪ من سعة مدرجات الملعب الذي يتسع لـ 14 ألف متفرج.

ويسعى الشارقة لرد اعتباره من الخسارة التي مُني بها أمام اتحاد كلباء في نهاية الموسم الماضي، يوم 11 مايو 2021، عندما انتهت بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي التوجولي بينيل كوكو ملابا، والمستمر مع اتحاد كلباء لموسم ثالث منذ انضمامه من نادي فينلو الهولندي عام 2019.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الفريقين بجميع المسابقات، تفوق كبير لفريق الشارقة، حيث حقق الفوز في 4 مناسبات مقابل فوز يتيم لاتحاد كلباء.

ولم يحقق اتحاد كلباء أي فوز على ملعب الشارقة في منافسات الدوري الاماراتي، منذ تاريخ 8 مايو 2002، عندما انتصر بهدف دون رد في الجولة 21، ووقتها احتل الشارقة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الذي كان يتكون من 12 فريقًا.

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