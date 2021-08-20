مشاهدة مباراة بني ياس والوصل في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاماراتي

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى قمم مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس في الدوري الاماراتي بين بني ياس والوصل.

تستضيف العاصمة الاماراتية أبو ظبي مباراة بني ياس والوصل، على ملعب الأول، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الامارات.

وتُنقل مباراة بني ياس والوصل على قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي، كما تُنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الثانية بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.

وانتصر الوصل على بني ياس بهدفين دون رد في آخر مواجهة جمعتهما ضمن مباريات الجولة ال14 من الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي) يوم 30 يناير الماضي، وجرى ذلك اللقاء على ملعب بني ياس في أبو ظبي.

وفي آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين بجميع المسابقات، فاز الوصل 3 مرات بنتيجة (2/صفر و1/5 وصفر/2)، بينما فاز الوصل مرتين بنتيجة 4/1 و1/صفر.

ويدخل الوصل مباراة اليوم دون هدافه البرازيلي «برانداو فيجيريدو» الذي أعير نهاية الأسبوع الماضي لنادي غازي عنتاب التركي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

كما استغنى الوصل عن المدافع البرازيلي نيريس لفريق الحزم السعودي بنظام الإعارة، وترك البرازيلي الآخر مينديس رونالدو يرحل إلى ريزي سبور التركي بالمجان.

لكن النادي الأصفر، نجح في تعزيز صفوفه ب4 لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي 2021، وهم «آراوخو ميشيل وأدريلسون وراميرو وبوتكار ويليان»، وجميعهم انضموا على سبيل الإعارة من أندية فلومينينسي وسبورت ريسيفي وكورينثيانز وكوروزيرو – على الترتيب -.

أما فريق بني ياس، صاحب الضيافة، فقد تعاقد مع خيمينيز نيكولاس من تاليريس كوردوبا، وجلب حسين جمعة من الوحدة، واسترد بعض المعارين أمثال خالد البلوشي وعادل أبو بكر وإبراهيم سالم علي.

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