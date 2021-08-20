مشاهدة مباراة أبها والباطن في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى مباريات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في الدوري السعودي بين أبها والباطن.

تقام مباراة أبها والباطن على ملعب الأخير بمدينة حفر الباطن، في اليوم الثالث من الجولة الثانية التي أفتتحت نهاية الأسبوع بمواجهة بين اتحاد جدة والرائد انتهت بفوز رفاق أحمد حجازي بثلاثية نظيفة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:05 بتوقيت جرينيتش، 18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC الخامسة بصوت المعلق راشد الدوسري بتقنية SD وHD.

ويسعى فريق أبها لمواصلة نتائجه المتميزة للجولة الثانية في الدوري السعودي، حيث تمكن من هزيمة الشباب بهدفين لهدف في الجولة الأولى، وسجل الثنائية سعد بقير وتي فريدي، وتكفل بانيجا بتسجيل هدف الليوث الوحيد.

ويحتل أبها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن الفيصلي المتصدر من تعادل مع أهلي جدة وفوز على النصر.

وأمام أبها فرصة لتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذا ما تمكن من هزيمة الباطن.

لكن من الناحية الرقمية، لا يبدو أن أبها مؤهل تمامًا لتحقيق الفوز بسهولة هذا المساء، ففي آخر 3 مباريات جمعته بالباطن تعرض للخسارة مرتين في الدوري المحلي، ومرة في كأس ملك السعودية.

ويرجع آخر فوز لفريق أبها على الباطن لتاريخ 10 أبريل 2015 بنتيجة 2/3 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، وفي مباراة الذهاب بنفس الموسم انتصر الباطن بنتيجة 5/صفر.

وخسر الباطن مباراته الأولى هذا الموسم على ملعب الإتفاق 1/2، ليحتل المركز الـ 13، وسيعمل في مباراة اليوم على تعديل وضعيته كي لا يدخل في صراع مُبكر على البقاء.

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