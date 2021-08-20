قناة أون تايم سبورت تُعلن إيقاف مدحت شلبي بعد إهانة جمهور الاهلي

أعلنت قناة أون تايم سبورت إيقاف مقدم البرامج والمعلق الرياضي «مدحت شلبي» بعد إهانة جمهور الاهلي أثناء تقديمه لبرنامج مساء أون تايم سبورت على قناة أون الثانية، مساء أمس الخميس الموافق 19 أغسطس.

وتهكم مدحت شلبي على جمهور الاهلي بوصفهم بـ «البلهاء والسفهاء» خلال تحليله لردود الأفعال الغاضبة تجاه نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي، وأداء الحكام في مباراة الاهلي وطلائع الجيش.

وقال بيان قناة أون تايم سبورت بعد عصر اليوم الجمعة «انطلاقًا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخًا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قرر إدارة قنوات أون تايم سبورت on time sports وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي».

وأوضح البيان «سيتم إيقاف الإعلامي مدحت شلبي الذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون الثانية حتى نهاية الموسم».

وأطلق جمهور الاهلي العديد من الهاشتاجات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يطالبون خلالها بسرعة إيقاف مدحت شلبي.

بيان أون تايم سبورت