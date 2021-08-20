مشاهدة مباراة الاهلي والمصري في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والمصري بالجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

يخوض الاهلي لقاء قوي وهام على أرضية ملعب الاسكندرية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدي، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل السلبي (0-0)، أمام طلائع الجيش.

ويدخل الاهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بفارق 4 نقاط، وسيسعي المارد الأحمر الى تحقيق الفوز أمام مضيفه المصري على أمل تعثر الأبيض في لقاءه أمام سيراميكا كليوباترا والتي تقام في نفس التوقيت.

في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وسيسعى زعيم القناة إلى تحقيق الفوز على الاهلي، لإثبات جدراته بالتأهل الى كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

كان المصري البورسعيدي قد سقط في فخ الهزيمة بهدف دون مقابل بالجولة الماضية امام فريق سموحة الذي تقدم إلى المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن النسور الخضر.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي والمصري في الدوري المصري قد شهد فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الاحمر “محمد شريف” في الدقيقتين 11، 63، بينما سجل هدف زعيم القناة اللاعب “عمر كمال” في الدقيقة 45.

ويتبقى جولتان على نهاية الدوري المصري موسم 2019-2020، ومن المقرر ان يواجه الاهلي الجونة الجولة القادمة، على أن يختتم الموسم الكروي أمام أسوان بالجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر سيواجه المصري البورسعيدي بعد مباراة الاهلي، كل من، إنبي ثم يختتم مبارياته بالدوري المصري أمام طلائع الجيش.

تنطلق صافرة بداية مباراة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي، من الحكم المصري “محمد عادل”، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.