شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفاوض عماد السيد حارس الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي البنك الأهلى، الصاعد للدورى الممتاز هذا الموسم، في مفاوضات مباشرة مع عماد السيد حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، تمهيدا لضمه لصفوف الفريق الذي اقترب من ضمان البقاء في الموسم الجاري، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال، أن المفاوضات بين الفريق وعماد السيد وصلت مراحل متقدمة، لكن الحارس ارجأ توقيع العقود لحين تحديد مصيره مع الاتحاد السكندري لا سيما وأن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يفكر في الاعتماد على الحارس بشكل أساسي الموسم المقبل في ظل غموض موقف تمديد إعارة محمد صبحي من الزمالك لزعيم الثغر.

وعانى الحارس السابق للزمالك والحالي للاتحاد السكندري، من فترة استبعاد طويلة عن صفوف الفريق منذ فبراير الماضى، ومع ذلك يتمسك محمد مصيلحي رئيس الاتحاد بالحارس المخضرم، وزاد على ذلك تجديد حسام حسن الثقة في حارسه خلال تصريحات تليفزيونية قبل أيام، ما أعاد الأمل للحارس في فتح صفحة جديدة واستعادة التوهج مرة أخرى بقميص سيد البلد.

ويفضل عماد السيد البقاء في الاتحاد السكندري عن باق الأندية الأخرى التي بدأت التفاوض معه، لكنه في نفس الوقت يعاني من تجاهل الجهاز الفني لخدماته بعد فترة استبعاد قاربت الستة أشهر هذا الموسم.

ويواصل عماد السيد تدريباته بمنتهى الجدية رغم قرار حسام حسن المدير الفني للاتحاد باستبعاده منذ 6 أشهر عن التدريبات الجماعية للفريق والاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي، وصبحي سليمان كحارس احتياطي.

ويبقى عماد السيد هدفا للعديد من الأندية، خاصة بعد الخبرات الكبيرة التي اكتسبها وهو حارسا للزمالك قبل سنوات قليلة.