الأهلى يصعد لنهائى البطولة العربية لسيدات تنس الطاولة بالأردن

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات تنس الطاولة بالنادى الأهلى فى الصعود إلى نهائي البطولة العربية التى تقام بالأردن بعد التغلب على فريق المرأة القطري بنتيجة 3/0 في الدور قبل نهائي منافسات البطولة.

فازت محترفة الفريق اليزابيثا سمارا علي لاعبة المرأة القطري بنتيجة الاشواط 3/0 بنتائج ، وفى المواجهة الثانية فازت نادين الدولتلي علي لاعبة المرأة القطري بنتيجة الاشواط 3/0 أيضا .

وفيما يخص المواجهة الثالثة فتغلبت مريم الهضيبي علي لاعبة المرأة القطري بنتيجة الاشواط 3/0 ليصعد الفريق الأحمر إلى نهائي البطولة.

وتضم قائمة فريق سيدات « تنس طاولة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي»، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.