شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواصل الدفاع عن اللقب وتتأهل إلى نصف نهائى بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت نوران في مباراة الدور ربع النهائى على منافستها الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3ـ1، في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-2, 11-13, 13-11.

بينما خسر مروان الشوربجى أمام منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 87 دقيقة وجاءت نتيجة الأِشواط كالتالى: 11-13, 11-6, 9-11, 11-4, 13-11.

وانسحبت روان العربى لاعبة وادى دجلة من مباراة الدور ربع النهائى بعد تعرضها للإصابة، بعدما خسرت شوطين أمام منافستها الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 11-7, 12-10، لتفوز الأمريكية باللقاء وتتأهل إلى نصف النهائى.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.